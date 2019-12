Les formigues que viuensota la nevera,aquell pany de la portaque s'ha d'apariar,un tros de llonganissaque no era tan seca,i l'avís de correusque sempre arriba tard.Flors de plàstic marcides,antigues llibretes,la llum quieta i vermelladel contestador,una vella faldillaque t'anava estretai fa més de vint diesque penja al balcó.La torretaon plantàvem mariai per dissimularun brot de camamillaara dorm avorridaplena de burillesque no cal regar.No tornaràs.No tornaràs.No tornaràs.Calaixets plens de fotoscruels que ens delaten,aquell pòster d'Holandaque s'ha d'emmarcar,una tapa de vàterque és sempre aixecadai la pasta de dentsseca i sense tapar.Llibres vellsplens de dedicatòriesque ara fan tant de mal,mitjons bruts o pitjor:que han perdut la parellai de pas amb ella,tota utilitat.No tornaràs.No tornaràs.No tornaràs.