L'escola Fructuós Gelabert de Barcelona ha convertit la nadala Fum, fum, fum en un rap que reivindica unes festes més igualitàries i lliures d’estereotips de gènere. A part dels infants de l'escola també hi col·labora Clara Peya, Rikki (del grup infantil Xiula) Elena Gadel i Mariona Castillo.Quan et diguin que és de nenes,fuig, fuig, fuig.Quan et diguin que és de nens,fuig, fuig, fuig.Em va arribar el catàleg,me'l va portar la iaia,m'escarxofo al sofàamb el boli a la mà.Disposada a arrasari què em trobo?que mig catàleg brilla,s'ha acabat la purpurina?Per què tot són princeses,que ens fan sentir ofeses,per què tots els heroishan de ser boys?Em diuen que puc triar,però ara em fan dubtar,per què no trobo el Batmanjugant a la cuineta?que sempre ho peta.Quan et diguin que és de nenes,fuig, fuig, fuig.Quan et diguin que és de nens,fuig, fuig, fuig.Puc posar la tele?Cinc minuts i a sopar!Just l'engego quan s'acaba l'InfoK,Comencen els anuncis que és com anara comprartorrons, perfums, llagostins i canelons.I qui para la taula?Qui serveix el menjar?Àvies, mares, tietes.Àvies, mares, tietes,totes a pringar.Quan et diguin que és de nenes,fuig, fuig, fuig.Quan et diguin que és de nens,fuig, fuig, fuig.Tornem de Santa Llúciala fira és tradició,amb la família hi anemtant si plou com si no.Hi ha la dona que rentala vella que fila, la verge Maria,però qui són els protes?Tres Reis, un nen rosset i un caganer,aquest any al pessebre canviem la tradició:posaré una caganera en aquell racói el que renti la roba serà un pastor.Quan et diguin que és de nenes,fuig, fuig, fuig.Quan et diguin que és de nens,fuig, fuig, fuig.Quan faci la carta als Reisja sé què demanaré:que aquell company de classees decideixi a fer ballet,que a totes les botigues trobi roba unisex,que no et diguin que "és de nenes",que no et diguin que "és de nens".Si juguem al que ens agrada,serem lliures de veritat,és igual si ets nen o nena,baix, trans o despentinat.Quan et diguin que és de nenes,fuig, fuig, fuig.Quan et diguin que és de nens,fuig, fuig, fuig.