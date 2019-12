Foto: La Virgueria

Catorze recomana l'espectacle multidisciplinar Com menja un caníbal , escrit i dirigit per Aleix Fauró i Isis Martín, que es pot veure els dies 20 i 21 de desembre a les 20 h a la Lleialtat Santsenca de Barcelona.La companyia teatral La Virgueria porta a escena la història d'una dona, la Dora, però que podria ser la de qualsevol d’aquells a qui el sistema deixa de banda per no ser productius dins les regles del capitalisme. Un espectacle, amb música original de Clara Peya, que es basteix entre la poesia visual, el circ, el moviment i la paraula per parlar sobre la solidaritat enfrontada a la caritat i sobre què ens fa humans. Com menja un caníbal forma part de la programació de l'Arnau Itinerant, un projecte sorgit arrel del tancament del Teatre Arnau que vol recuperar aquest espai per al barri i que, mentre no es fa efectiva la seva rehabilitació, ha convertit el seu esperit en un projecte nòmada amb esperit combatiu i popular que reivindica la cultura i l'art a través dels eixos de la memòria i la comunitat.l'espectacle Com menja un caníbal a la Lleialtat Santsenca (carrer Olzinelles, 31, Barcelona).els dies 20 i 21 de desembre de 2019.