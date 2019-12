L'actriu, cantant, model i directora de cinema Jane Birkin va néixer a Londres el 14 de desembre de 1946. Ens deixem seduir per la cançó Je t'aime... moi non plus, que va interpretar amb Serge Gainsbourg. La va escriure Gainsbourg el 1967 per a la seva amant d'aleshores, Brigitte Bardot. Però la va gravar i popularitzar el 1969 amb Jane Birkin, amb qui s'havia casat un any abans. Je t'aime... moi non plus és una de les cançons més sensuals i eròtiques de tots els temps. El títol està inspirat en el següent comentari de Salvador Dalí: "Picasso és espanyol, jo també. Picasso és un geni, jo també. Picasso és comunista, jo tampoc".

Foto: Keystone

Je t'aime,Je t'aime, oh, oui je t'aime!Moi non plus.Oh, mon amour, comme la vague irrésolu.Je vais, je vais et je viens,Entre tes reins,Je vais et je viens, entre tes reins, et je me retiens.Je t'aime,Je t'aime, oh, oui je t'aime!Moi non plusOh, mon amour, tu es la vague, moi l'île nue.Tu va, tu va et tu viens,Entre mes reins, tu vas et tu viens, entre mes reins, et je te rejoins.Tu va, tu va et tu viens,Entre mes reins,Tu vas et tu viens, entre mes reins, et je te rejoins.Je t'aime,Je t'aime, oh, oui je t'aime!Moi non plus.Oh mon amour!L'amour physique est sans issue.Je vais, je vais et je viens,Entre tes reins,Je vais et je viens, je me retiens. non! Maintenant viens!