David Nel·lo guanya el Sant Jordi

Foto: Òmnium Cultural

"Avui fa 788 nits que Jordi Cuixart està tancat en una cel·la". Ho remarca, només començar la roda de premsa, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural. I és que la 69a nit de Santa Llúcia està marcada de nou per un context d'excepcionalitat, en què "tot i que ens voldrien submisos i amb el cap cot, seguim combatent la intolerància i l'extrema dreta a través de la cultura, la llengua i la literatura". Aquests són els guardonats d'enguany:Dotat amb 60.000 euros, serà publicat per Enciclopèdia el 12 de febrer del 2020.Les amistats traïdes, de David Nel·lo.Salvador Togores, traductor literari, és un dels protagonistes d'aquest llibre. Després de la mort del seu pare, se'n va a Suïssa, a fer una estada en una residència de traductors. Allà, per sorpresa, trobarà el famosíssim escriptor Bachtel, desaparegut de la circulació des de feia molts anys. En una atra època, havia estat un amic íntim de la família de Togores, com a Les 1001 nits, li revela la història de la seva vida i el perquè de la seva fugida.Dotat amb 6.000 euros, serà publicat per Proa el febrer del 2020.Cavalcarem tota la nit, de Carlota Gurt.Els protagonistes de Cavalcarem tota la nit són el teu veí, la teva filla, la teva verdulaire, l'amor que se t'ha marcit als dits, la llibertat inabastable, la compassió que ofèn. Són contes habitats per persones que discorren pels solcs de la vida fins que ja no poden més, cavalls sense ales que, farts de galopar pels camins de sempre, un dia salten al buit, desafiant la gravetat. Alguns es convertiran en pegassos, d'altres moriran esclafats contra les roques. Carlota Gurt, caminant per la corda fluixa del que s'ha de fer i el que no, ens parla dels murs de contenció que tots tenim a dins.Dotat amb 3.000 euros, serà publicat el febrer del 2020 dins la col·lecció "Els llibres de l'Óssa menor", d'Edicions Proa.L'espai profund, de Lluís Calvo.És un llibre escrit entre l'estiu i l'hivern de 2018, a cavall del Pirineu català i de l'Himàlaia. Després d'Ancestral (2019), obra que buscava registres extrems, Calvo ha volgut fer un exercici de depuració i de síntesi, amb poemes breus i condensats que destil·len una forta imatgeria verbal. El llibre aborda qüestions com el pas del temps i l'amor, sense oblidar l'espiritualitat (occidental i oriental), la llibertat, la incertesa davant del futur i les circumstàncies vitals, la recerca de la sobrietat, els referents de l'antiguitat o la relació amb la natura.Dotat amb 6.000 euros, serà publicat per la Galera el 19 de març del 2020.Estimat monstre, de Lluís Prats.L'Abel és un nen poruc que quan parla s'entrebanca. Una tarda, tornant de l'escola, els tres nois que l'assetgen el fan entrar al casalot ruïnós que s'aixeca al costat de casa seva. La gent del poble diu que allà hi viu el monstre més espantós i horrible del món, tot i que ningú no l'ha vist mai. A Estimat monstre, l'Abel descobreix que aquesta suposada criatura fantàstica no és el que es pensava. Es diu Gabriel, un jove desproporcionadament gegantí a causa d'una malaltia, amb qui forjarà una gran amistat.Dotat amb 6.000 euros, serà publicat per la Galera el 19 de març del 2020.Nascuts per ser breus, de Toni Mata.Un llibre que ens situa en una societat cruel però recognoscible. Una història coral en què els personatges s'han d'enfrontar a dilemes morals que els posaran a prova. Podran canviar el món o els passarà pel damunt? Nascuts per ser breus ens trasllada a un món despietat d'on, malgrat tot, no en voldràs escapar.