El cantant italià Jimmy Fontana va fer èxits comque a Catalunya, on va ser molt ben rebut, el va cantar com El món. En motiu de la Marató de Tv3, Cesk Freixas s'ha encarregat de fer-ne una versió amb l'ajuda del jove grup vocal barceloní Ol'Green i dels acordionistes de l'Escola Folk del Pirineu (la seva col·laboració és també una manera d'homenatjar els acordionistes que, com Ventura Llebot a la Vall Fosca, amb aquest instrument feien possible la única manera de viure la musica i la festa al Pirineu). Escoltem aquesta adaptació i la que cantava Jimmy Fontana en italià i en català.No, aquesta nit, amor,no puc pensar en ningú.He obert els ullsi miro tot al meu voltant,i al meu voltant girava el món,com ho ha fet sempre.Gira el món i gira,per l'espai que els meus ulls mirenamb amors que avui comencen,amb amors que ahir morien.Amb les penes i alegriesd'altra gent que és com soc jo.El món, el món que viu fet silenci,el món que fa que ja no pensisi no és per dir que no soc res.El món voltai ni un moment pot aturar-se.La nit ja mor i el cel s'aixecai un nou dia vindrà.El món, el món que viu fet silenci,el món que fa que ja no pensisi no és per dir que no soc res.El món voltai ni un moment pot aturar-se.La nit ja mor i el cel s'aixecai un nou dia vindrà.La nit ja mor i el cel s'aixecai un nou dia vindrà.