Rosalía, a cappella

Catalina

Di mi nombre

Rosalía ha sigut guardonada amb el Rising Star Award que concedeixen anualment els premis Billboard Women in Music. Veiem la seva actuació durant la gala d'entrega dels premis, en què va interpretar, a cappella, Catalina, del seu primer disc Los Ángeles, i Di mi nombre, d'El mal querer.Quítate de mi presencia,que me estás martirizando.Quítate de mi presencia,que me estás martirizando.Ya la memoria me traecosas que estaba olviando.Ya la memoria me traecosas que estaba olviando.Ponme la mano aquí, Catalina,ponme la mano aquí.Ponme la mano aquí que la tienes fría.Mira que me fui a morir.La china que teníase fue a Alemania y no ha volvío.La china que teníase fue a Alemania y no ha volvío.Y a Alemania me voyy no a divertirme,a tomar un veneno,yo quiero morirmePonme la mano aquí que la tienes fría.Ponme la mano aquí, Catalina mía.Mira que me fui a morir,mira que me fui a morir,mira que me fui a morir.Manito de mi corazón,que bien tu sabrás que me estoy muriendo,y te pido y te encomiendo que llames a un escribano,también a mi primo hermano.Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento.Apúnteme usted, señor escribano,apúnteme usted, señor escribano.Apúnteme usted una escopeta que no tiene ya ni cañón ni moquetaApúnteme usted, señor escribano,y apúnteme usted,y apúnteme usted,y apúnteme usted,y apúnteme usted, señor escribano.Di mi nombrecuando no haya nadie cerca,cuando no haya nadie cerca,cuando no haya nadie cerca.Que las cosas,que las cosas que me dices,que las cosas que hoy me dicesno salgan por esa puerta.Y átame con tu cabelloa la esquina de tu cama,que aunque el cabello se rompaharé ver que estoy atá.Que aunque el cabello se rompaharé ver que estoy atá.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Di mi nombre,pon tu cuerpo contra el míoy haz que lo malo sea buenoimpuro lo bendecío.Ya me rezas sobre tu cuerpoy en la esquina de tu camay en el último momentodime mi nombre a la cara.Y en el último momentodime mi nombre a la cara.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.Ay, ali yali yali yali yali yali yali ya.