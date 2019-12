Les estacions explicades als petits

Foto: Catorze

"Hola, soc la Neula! Et convido a acompanyar-me en el meu primer any de vida. Cada estació té coses boniques, però el que em fa més feliç és compartir-ho amb tu." La Neula és un gos i el que vol compartir amb nosaltres són els dies que fan els mesos i els mesos que fan els anys. Escrit per Anna Canyelles i il·lustrat per Laia Berloso, El llibre de les estacions (La Galera) dedica un petit conte a cada mes, agrupant-los en l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. Entre pàgines nevades, florides, vestides de mar o de fulles marrons i roges, els més petits tenen una forma amable de situar-se en el temps. A més a més, també hi ha un calendari del 2020 , que indica des de les fases de la lluna fins als dies assenyalats: la revetlla de Sant Joan, la Candelera, dijous gras, l'estiuet de Sant Martí, quan ve l'home dels nassos o quan se celebra la Patum de Berga. També hi ha un foli amb tot d'adhesius de pastissos, avions, metges o bosses de la compra perquè els serveixi per als seus recordatoris. Obrim el llibre per llegir-ne un conte i espiem que ens espera a l'última fulla del calendari (del 2020).