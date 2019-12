Les nadales que, any rere any, les germanes Judit i Meritxell Neddermann canten en família són les que han gravat juntes al disc Present. Des d'El noi de la mare i Pastorets de la muntanya fins a Prec de Nadal (un poema musicat de Salvador Espriu) i La matica, una nadala veneçolana. N'escoltem El desembre congelat, i veiem el vídeo en què expliquen com han gravat aquest disc.El desembre congelatconfús es retira.Abril de flors coronattot el món admira.Quan en un jardí d'amorneix una divina flor,una ro, ro, ro,una sa, sa, sa,una ro, una sa,una rosa bella,fecunda i poncella.El primer dia arribàla nit tenebrosa,que a tot el món ofuscàla vista penosa,Més, en una mitjanit,brilla el sol que n'és eixitd'una be, be, be,d'una lla, lla, lla,d'una be, d'una lla,d'una bella auroraque el cel enamora,que el cel enamora.Bella auroraque el cel enamora.El mes de maig ha florit,sense ser encara,un lliri blanc tot politde fragància rara,que per tot el món se sent,de Llevant fins a Ponent,d'una be, be, be,d'una lla, lla, lla,tota sa, sa, sa,tota du, du, du,tota sa, tota du,tota sa dulçura iolor amb ventura.Bella auroraque el cel enamora.El desembre congelat.