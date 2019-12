Tot esperant Beckett a la Fabra i Coats

Samuel Beckett

Catorze recomana el cicle Seguim esperant. Beckett des de les arts , que té lloc a la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art Contemporani de Barcelona, del 17 al 21 de desembre de 2019.Amb motiu del 30è aniversari de la mort del poeta i dramaturg Samuel Beckett, aquest centre de creació organitza un cicle d'activitats sobre la influència de l'autor en les arts contemporànies per descobrir com artistes de diferents generacions i contextos l'han adoptat i adaptat a través del cinema, la televisió, el llibre o l'escenari:, de Dora García.Tots els dies del cicle de 17 a 20h a l'Espai Zero de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona., sobre la complexitat de traduir Beckett, amb Josep Pedrals i Marcelo Expósito.Dimecres 18 de desembre a les 19 h a la llibreria La Tribu., de Lúa Coderch, una obra que parteix de la peça teatral i fílmica Not I, de Beckett, per explorar la veu com a fenomen físic, la parla i el discurs.Dimecres 18 de desembre a les 22:20 h al programa Pantalles de betevé., una lectura de l'actriu i ballarina Alba Sanmartí en clau coreogràfica d'Esperant Godot.Divendres 20 de desembre a les 19 h a l'Espai Zero de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona.cicle Seguim esperant. Beckett des de les arts a Fabra i Coats, Fàbrica de Creació (Sant Adrià, 20) i la llibreria La Tribu (Pons i Gallarza, 30).del 17 al 21 de desembre de 2019.