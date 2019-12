Foto: Facebook Extremoduro

"Després de tant de temps sense donar senyals de vida, ens posem en contacte amb vosaltres per anunciar-vos la separació del grup", ha escrit Extremoduro, grup fundat el 1987 i liderat per Roberto Iniesta. "Volem que sapigueu els motius de primera mà i esperem que ens comprengueu. Per treballar de la manera com nosaltres hem treballat durant tant de temps és imprescindible tenir una compenetració molt molt especial. Ara, aquesta compenetració tan difícil d’aconseguir i mantenir, encara que existeix, no és la mateixa. Per això hem preferit deixar-ho aquí: per quedar-nos sempre amb el record de tants anys feliços, i perquè ens sembla que és el més honest. Seguim i seguirem sent companys de viatge, encara que d’una altra manera."Si no fuera porque hice colocadoel camino de tu esperame habría desconectado,condenado a mirarte desde fueray dejar que te tocara el sol.Y si fuera mi vida es una escalerame la he pensado enterabuscando el siguiente escalón,convencido que estás en el tejadoesperando a ver si llego yo.Y dejar de lado la veredade la puerta de atrás,por donde te vi marchar,como la regadera que la hierbahace que vuelva a brotary ahora es todo campo ya.Sus soldados son flores de maderay mi ejercito no tiene banderaes solo un corazóncondenado a vivir entre malezasembrando flores de algodón.Si me espera la muerte traicioneray antes de repartirmedel todo me veo en un cajón,que me entierren con la picha por fuera,pa que se la coma un ratón.Y muere a todas horasgente dentro de mi televisor,quiero oír alguna canciónque no hable de sandecesy que diga que no sobra el amor,y que empiece en si y no en no.Y dejar de lado la vereda​de la puerta de atrás,por donde te vi marchar,como la regadera que la hierbahace que vuelva a brotary ahora es todo campo ya.Dices que a veces no comprendes que dice mi voz,¿cómo quieres que este dentro tu ombligo?si entre los dedos se me escapa volando una flory esta solita va marcando el camino.Dices que a veces no comprendes que dice mi voz,¿cómo quieres que yo sepa lo que digo?si entre los dedos se me escapa volando una flory esta solita va marcando el camino.