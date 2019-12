El cantant Patxi Andion, en una imatge d'arxiu

El cantautor i actor Patxi Andion va néixer a Madrid el 6 d'octubre de 1947 i ha mort el 18 de desembre de 2019, a 72 anys, víctima d'un accident de trànsit. El recordem amb una de les seves cançons més conegudes, Amor primero, que va cantar amb Mocedades.Se me ha dormido un sueño en el cafévencido por el tiempo de nunca volver.La tarde en el colegio y un corazónclavado en el pupitre entre los dos.Eras algo más rubia y, así de pie,pareces aún más alta de lo que pensé.Cuando tú eras la envidia y yo el por quéque tu padre decía me iba a perder.Quiero echar la vista atrásdonde se encuentranmi plumier y mi compásy tus trenzas.Y volver a rebuscar por un solar,yo mis ganas de pelear y yo el sustoque te daba no verte mása fin de curso.Ay, amor, amor primero,y de segundo, tercero y cuarto.Ay, amor, te quise tanto,cuando el beso era amory el amor canto.Amor desde el gimnasio a la excursión,desde la geografía, amor sin razón.Amor de tinta y tiza,amor de portal,amor de cada día y en cada lugar.Amor que aun ahora guardo en la piel,el beso, la caricia, el toque, temblor.Amor vestido, amor de nunca volver. .Camarero, por favor, otro café.Donde están, donde se encuentranmi plumier y mi compásy tus trenzas.Y volver a rebuscar por un solar,tú las ganas de pelear y tu el sustoque te daba no verte mása fin de curso.Ay, amor, amor primero,y de segundo, tercero y cuarto.Ay, amor, te quise tanto,cuando el beso era amory el amor canto.