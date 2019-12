Cristina Losantos

El projecte Girem full! Llibres contra el càncer neix del convenciment que des del món del llibre es pot aportar molt a la societat. Tot va començar arran d'una conversa entre Eric del Arco, de la llibreria Documenta, i Olga Federico, de la llibreria La Impossible, en què es plantejaven com podrien retornar a la sanitat pública el que ells havien rebut en diferents moments. Aquella conversa avui s’ha convertit en una acció de tot el gremi llibresc.L'objectiu és recaptar fons –posant a la venda bosses, punts de llibre i cartells (que es poden trobar a totes les llibreries adherides a aquesta iniciativa solidària), fent donacions a través del web www.giremfull.cat i dedicant, el 23 de març, una jornada a tota Catalunya– amb l'objectiu de fer dos assajos clínics basats en la immunoteràpia, un sobre el mieloma múltiple i l'altre sobre el càncer de mama, i finançar part de les instal·lacions d'una nova unitat d'immunoteràpia a l'Hospital Clínic de Barcelona.El doctor Josep Maria Campistol, que n'és el director general, ha explicat com la immunoteràpia, que consisteix bàsicament en l’estimulació de les defenses naturals del cos per tal de combatre la malaltia, està revolucionant el tractament del càncer. La seva funció principal és dirigir el sistema immune de la persona contra les pròpies cèl·lules malignes. Aquest tractament, un dels majors avenços en teràpies oncològiques, s’oferirà dins el sistema sanitari públic per a pacients pediàtrics i adults resistents a les teràpies convencionals.

Girem Full