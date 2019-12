Fitzgerald i tots els amors del món

Foto: www.biography.com

Francis Scott Key Fitzgerald va néixer el 24 de setembre de 1896 a Saint Paul i va morir el 21 de desembre de 1940 a Hollywood. Recordem l'autor d'El gran Gatsby, considerat un dels escriptors nord-americans més importants del segle XX, capbussant-nos en catorze de les seves reflexions.Quan sentis el desig de criticar algú, recorda que no tothom ha tingut les mateixes oportunitats que tu.Mostra'm un heroi i t'escriuré una llegenda.Els bons escriptors neden sota l'aigua i aguanten la respiració.Els diners han aniquilat més ànimes que el ferro, cossos.Les millors relacions s’estableixen quan volem que perdurin encara que en coneguem els obstacles.Pots acaronar la gent amb paraules.No escrius perquè vols dir alguna cosa, escrius perquè tens alguna cosa a dir.Fer servir un signe d'exclamació és com riure de la teva pròpia broma.Només existeixen els perseguits, els perseguidors, els ocupats i els cansats.És preferible fiar-se de l’home que s’equivoca sovint que del qui mai dubta res.Hi ha molts tipus d’amor en aquest món, però mai es repeteix el mateix amor dues vegades.Aprenguem a mostrar l’amistat a la gent durant la vida i no quan estiguin morts.No confonguis mai una sola derrota amb una derrota final.Oblidar és perdonar.