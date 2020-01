Trans mides

Foto: Facebook Adrià Puntí

Flocs en el teu vestit,el plec en part t'ofèn,plet a deshores, fòbiaentre un ninot i un pres.Poc et put el peu per poc que et put agafa el record,poc et put el peu de rei, et put, et put el fet.Niuets de rata clous,camins de fems brodats,somni d'Heràclit i s'ha cruspit l'ahir.Cossos decrèpits, flors,un fanalet despertenrere, Mides rei,embadalit cosint pell d'orun il·lús entre fils,mal al pit, no es queixa.Xai, xirubé,embadalits en veure'ns.Xai, reietó,embadalits en veure'ns.Xai, xirubé.embadalits en veure'ns.Xai, reietó,embadalit l'speed no es fon.Ballarem al vent, a deshora surt el sol.Els Camps Elisis semblen de cotó,un walkie-talkie xerricant,tancant brides amb pany i clau dos cops.Si em moro aquí mateix, vaig dir,moriré amb la falç ben tendra.Xai, xirubé,aixalaiarem la cara,xai, xirubé,aixalaiarem la cara,xai, xirubé,tots axalaiem la cara.xai, reietóassumirem el repte.Axalaiarem la cara,aixalaiarem la cara,Xai, xirubé,aixalaiarem la cara,xai, xirubé,tot axalaiant la cara.Xai, reietó,aixalaiarem la cara,xai, mira-ho bé,assumirem el repte.