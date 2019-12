Ciència i màgia per Nadal

Foto: CosmoCaixa

Vista de la nova Sala Univers Foto: CosmoCaixa

Catorze recomana les activitats especials centrades en les matemàtiques, l'il·lusionisme i la lògica que el CosmoCaixa ha programat per gaudir en família durant les vacances escolars, del 21 de desembre de 2019 fins al 5 de gener de 2020.Les vacances són un bon moment per visitar el CosmoCaixa, apropar-se a la ciència i gaudir de les exposicions temporals i el seu renovat espai permanent, la Sala Univers. A més, i especialment pensades per aquestes dates, el CosmoCaixa programa activitats especials com tallers, espectacles i una escape room:Un espectacle d'il·lusionisme i ciència que explora les propietats científiques dels miralls i les seves possibilitats il·lusòries, una trepidant i divertida competició que confrontarà màgia i ciència.Un joc inspirat en els escape room, amb la lògica matemàtica com a fil conductor on els participants han de superar diversos obstacles que posen a prova les seves habilitats.Un taller per construir ordinadors mecànics que funcionen amb bales i gravetat i dissenyar circuits amb blocs de fusta perquè les bales arribin als objectius.Un taller en el marc de l'exposició Miralls per aprofundir en les propietats d'aquestes superfícies polides a través del joc i l'experimentació.