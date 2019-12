Abans de tancar

"En els darrers quatre anys, a les Balears han tancat més de vuit-cents petits comerços". Ens n'alerta el curtmetratge Tu tens la clau, que explica la història d’un botiguer que veu com les seves vendes cauen en picat mentre creix la compra online en grans plataformes. Dirigit per Ernest Riera, els actors protagonistes d'aquest vídeo, en què hi ha participat un centenar de persones, són Patxi Arostegui, Blanca Creus i Biel Barrera. La banda sonora, Les claus del teu món, és obra del cantautor mallorquí Jaime Anglada. I una de les escenes principals ha estat enregistrada a la jogueteria més antiga de Palma, La Industrial.