19 días y 500 noches después

Tenían razón mis amantes

en eso de que antes

el malo era yo,

con una excepción:

esta vez yo quería quererla querer

y ella no.



Así que se fue,

me dejó el corazón en los huesos

y yo de rodillas.

Desde el taxi

y haciendo un exceso,

me tiró dos besos,

uno por mejilla.



Y regresé

a la maldición del cajón sin su ropa,

a la perdición de los bares de copas,

a las cenicientas de saldo y esquina,

y por esas ventas del fino Laína,

pagando las cuentas de gente sin alma

que pierde la calma con la cocaína,

volviéndome loco,

derrochando la bolsa y la vida

la fui poco a poco

dando por perdida.



Y eso que yo,

para no agobiar con flores a María,

para no asediarla con mi antología

de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería

con la cofradía del Santo Reproche,

tanto la quería

que tardé en aprender a olvidarla

diecinueve días

y quinientas noches.



Dijo hola y adiós,

y el portazo sonó

como un signo de interrogación,

sospecho que así se vengaba

a través del olvido

Cupido de mí.



No pido perdón,

¿para qué? si me va a perdonar

porque ya no le importa.

Siempre tuvo la frente muy alta

la lengua muy larga

y la falda muy corta.



Me abandonó

como se abandonan

los zapatos viejos,

destrozó el cristal

de mis gafas de lejos,

sacó del espejo

su vivo retrato,

y fui tan torero

por los callejones del juego y el vino

que ayer el portero me echó del casino

de Torrelodones.

Qué pena tan grande,

negaría el Santo Sacramento

en el mismo momento

que ella me lo mande.



Y eso que yo,

para no agobiar con flores a María,

para no asediarla con mi antología

de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería

con la cofradía del Santo Reproche,

tanto la quería

que tardé en aprender a olvidarla

diecinueve días

y quinientas noches. Tenían razón mis amantesen eso de que antesel malo era yo,con una excepción:esta vez yo quería quererla querery ella no.Así que se fue,me dejó el corazón en los huesosy yo de rodillas.Desde el taxiy haciendo un exceso,me tiró dos besos,uno por mejilla.Y regreséa la maldición del cajón sin su ropa,a la perdición de los bares de copas,a las cenicientas de saldo y esquina,y por esas ventas del fino Laína,pagando las cuentas de gente sin almaque pierde la calma con la cocaína,volviéndome loco,derrochando la bolsa y la vidala fui poco a pocodando por perdida.Y eso que yo,para no agobiar con flores a María,para no asediarla con mi antologíade sábanas frías y alcobas vacías,ni ser el fantoche que va en romeríacon la cofradía del Santo Reproche,tanto la queríaque tardé en aprender a olvidarladiecinueve díasy quinientas noches.Dijo hola y adiós,y el portazo sonócomo un signo de interrogación,sospecho que así se vengabaa través del olvidoCupido de mí.No pido perdón,¿para qué? si me va a perdonarporque ya no le importa.Siempre tuvo la frente muy altala lengua muy largay la falda muy corta.Me abandonócomo se abandonanlos zapatos viejos,destrozó el cristalde mis gafas de lejos,sacó del espejosu vivo retrato,y fui tan toreropor los callejones del juego y el vinoque ayer el portero me echó del casinode Torrelodones.Qué pena tan grande,negaría el Santo Sacramentoen el mismo momentoque ella me lo mande.Y eso que yo,para no agobiar con flores a María,para no asediarla con mi antologíade sábanas frías y alcobas vacías,ni ser el fantoche que va en romeríacon la cofradía del Santo Reproche,tanto la queríaque tardé en aprender a olvidarladiecinueve díasy quinientas noches.

"Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas..." El 1999 Sabina va publicar 19 días y 500 noches. Vint anys després d'aquell desamor, el poeta Benjamín Prado i la cantant Travis Birds s'han posat a la pell de María, la dona que va plantar el cantautor, per dir que no tot va ser tal com ell ho recorda. 19 días y 500 noches después forma part del disc tribut a Sabina Ni tan joven, ni tan viejo, que compta amb les versions de trenta-vuit artistes (des de Serrat i Amaral fins a Manolo García i Estopa).Todo da una de cal y otra de arena,todas las caras tienen su cara y su cruz,todos somos un pájaro que vuelaa la vez hacia el norte y hacia el sur.Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia,todo lo que se rompe inventa a su enemigoy la misma canción, al cambiar de persona,no dice lo de siempre cuando dice lo mismo.Lo nuestro durólo que duran dos peces de hieloen un whisky on the rocks.Lo sé porque fuila infeliz que mordía su anzuelomientras le creí.De pronto me vicomo el busto de un rey destronadopisoteado en el suelo.Yo era la sota de las barajasy la planta bajade los rascacielos.Y es que tenían razónsus amantes,con él hay un antes,pero un después no.Conmigo fue así,dijo que erasu media naranjay se puso a exprimir.Ya luego empezóa dar vueltasigual que un leóndentro de una jaulaque rugíamirando a la luna,mujer solo hay unay esa es mi María.Luego se fuebajó a por tabacoy volvió a los tres meses,vino haciendo esesy hecho un perro flacopidió que le abriesecon dos arrumacosle quité la llave,el abono transporte,por decirlo suave,le di pasaportey le dije: "Colega,tú has perdido el norte".Yo he estado tan ciega,que pensabaque ya me quedabasin Alfa ni Omegasi él me abandonaba.Esa canciónen la que contabala historia a su modo,en la que me echabala culpa de todode las tropelíasy las tonterías,donde me comprabacon bisuteríamientras le servíajarros de agua fríayo le añadiría,por ponerle el brocheque a mí, sin embargo,sus famosos 19 días y 500 nochesse me hicieron largos.Dijo hola y adiós,y el portazo sonócomo un signo de interrogación.En vez de sufrir,me lié con uno del PPy socio del Real Madrid,que canta hip hop,juega al pádel, al tenis y al golfy es antitaurino.Ha montado su propio bufete,yo le pongo un siete,él me ve y hace el pino.Sabina huyó.Se fue dando saltosigual que un conejo,pero como artistaha llegado muy lejos.Ve a Dios retratadoal mirarse al espejo.Yo le vi en las Ventascantar nuestra historiay como el caballoatado a una noria,que va como un rayotras la zanahoria.Mi voz le seguíay al bailar que soñar con los piesvolví a ser la de ayercuando le quería.Esa canciónen la que contabala historia a su modo,en la que me echabala culpa, de todode las tropelíasy las tonterías,donde me comprabacon bisuteríamientras le servíajarros de agua fríayo le añadiría,por ponerle el brocheque a mí, sin embargo,sus famosos 19 días y 500 nochesse me hicieron largos.Luego se fuebajó a por tabacoy volvió a los tres meses,vino haciendo esesy hecho un perro flacopidió que le abriesecon dos arrumacosle quité la llave,el abono transporte,por decirlo suave,le di pasaportey le dije: "Colega,tú has perdido el norte".Yo he estado tan ciega,que pensabaque ya me quedabasin Alfa ni Omegasi él me abandonaba.Lo nuestro durólo que duran dos peces de hieloen un whisky on the rocks,en vez de fingiro estrellarme una copa de celosle dio por reír.De pronto me vicomo un perro de nadieladrando a las puertas del cielo.Me dejó un neceser con agravios,la miel en los labiosy escarcha en el pelo.