The Charles Buwkoski Tapes és una sèrie de petites entrevistes, en total cinquanta-dues, que Barbet Schroeder va fer a Charles Bukowski (Alemanya, 16 d'agost de 1920 - Els Estats Units, 9 de març de 1994) i que van ser publicades el 1985. El documental dura gairebé quatre hores i parla de temes com l'alcohol, el sexe i els que veiem: el talent i la seva relació amb la gent. Inclou una escena on reacciona amb violència cap a Linda Lee, que aleshores era la seva dona.