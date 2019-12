Foto: Owen Robertson

Màrius Sampere va néixer el 28 de desembre del 1928 a Barcelona i va morir als 89 anys el 26 de maig del 2018. El recordem llegint-ne un poema.Un dia vaig escriure que fer poesiaconsistia talment a preguntara cada nom quin altre nom volia per a ell: et diusenyor, ¿no et vols pas dir pressentiment o cuc?,la plujaés el teu nom, ¿vols dir-te llàgrima? D'aixòfa molt de temps i els noms no van respondre mai,deu ser que s'ho pensaven.Ara és diferent, no ho escriuria.Sé que cap cosa,tot i sent l'enveja permanent d'una altra,per tal com és ella mateixa no pot desistirdel seu esforç essencial, no té resposta, éspura indecisió, només vacil·la. I han passat moltsanysi cada nom s'està morint vora el caliudel seu sentit primer i invariable.I penso, ja de lluny,que la poesia és fer emmudirel llavi de la terra amb la paraula justa.