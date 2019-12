La veritat de Susan Sontag

L'assagista i narradora Susan Sontag va néixer a Nova York el 16 de gener del 1933 i hi va morir el 28 de desembre del 2004. La recordem amb 14 reflexions seves sobre la literatura, la fotografia i la vida. Foto: Facebook Susan Sontag

La literatura és llibertat.La meva biblioteca és un arxiu d'anhels.Critiquem en els altres allò que reconeixem i menyspreem com a propi, com ara l'ambició artística.El perill, quan no és massa perillós, fascina.La mentida és la forma més simple d'autodefensa.Estimar fa mal. És com entregar-se per ser escorxat sabent que en qualsevol moment l'altra persona se'n pot anar i endur-se la teva pell.L'ambició s'alimenta de tot, fins i tot d'altres ambicions.Quan sentim por, disparem. Quan sentim nostàlgia, fem fotos.La fotografia és una manera de mirar, no és la mirada mateixa. El problema no és que la gent recordi a través de les fotografies, sinó que només recordi les fotografies.Estimo les limitacions perquè són la causa de la inspiració.El més important a l'hora d'escriure és pensar que algun lector espera amb ànsia aquell text.No sé què són els intel·lectuals, no m'interessa el concepte d'intel·lectual. El que ha de fer un escriptor és dir la veritat.Tota escriptura és política, tots els actes són polítics.Sense altruisme, no és possible la cultura vertadera.