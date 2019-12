Foto: Marcus Cramer

«Últimos poemas», «Antología» de Miguel Hernández (Ediciones Zero)

Miguel Hernández (30 d'octubre de 1910 - 28 de març de 1942) va dedicar aquest poema al seu primer fill, Manuel Ramón, que va néixer el 19 de desembre del 1937 i va morir, als 10 mesos, el 19 d'octubre del 1938. El 4 de gener del 1939 va néixer el seu segon fill, Manuel Miguel, a qui, des de la presó, li va dedicar Nanas de la cebolla Te has negado a cerrar los ojos, muerto mío,abiertos ante el cielo como dos golondrinas:su color coronado de junios, ya es rocíoalejándose a ciertas regiones matutinas.Hoy, que es un día como bajo la tierra, oscuro,como bajo la tierra, lluvioso, despoblado,con la humedad sin sol de mi cuerpo futuro,como bajo la tierra quiero haberte enterrado.Desde que tú eres muerto no alientan las mañanas,al fuego arrebatas de tus ojos solares:se precipita octubre contra nuestras ventanasdiste paso al otoño y anocheció los mares.Te ha devorado el sol, rival único y hondoy la remota sombra que te lanzó encendido;te empuja luz abajo llevándote hasta el fondo,tragándote; y es como si no hubieras nacido.Diez meses en la luz, redondeando el cielo,sol muerto, anochecido, sepultado, eclipsado.Sin pasar por el día que marchitó tu pelo;atardeció tu carne con el alba en un lado.El pájaro pregunta por ti, cuerpo al oriente,carne naciente al alba y al júbilo precisa,niño que sólo supo reír tan largamenteque sólo ciertas flores mueren con tu sonrisa.Ausente, ausente, ausente como la golondrinaave estival que esquiva viril al pie del hielo:golondrina que a poco de abrir la pluma fina,naufraga en las tijeras enemigas del vuelo.Flor que no fue capaz de endurecer los dientes,de llegar al más leve signo de la fiereza.Vida como una hoja de labios incipientes,hoja que se desliza cuando a sonar empieza.Los consejos del mar de nada te han valido...vengo de dar a un tierno sol una puñalada,de enterrar un pedazo de pan en el olvido,de echar sobre unos ojos un puñado de nada.Verde, rojo, moreno; verde, azul y dorado:los latentes colores de la vida, los huertos,el centro de las flores a tus pies destinado,de oscuros negros tristes, de graves blancos yertos.Mujer arrinconada: mira que ya es el día,(¡Ay, ojos sin poniente por siempre en la alborada!)Pero en tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía,la noche continúa cayendo desolada.