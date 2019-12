El Teatre Lliure enceta el 2020 estrenant una tradició: Artefactes musicals , el cicle amb què, a partir d'enguany, el Lliure vol rebre cada futur any. I el primer que ens proposen és la represa d'un dels concerts que es van fer ser a la Sala Fabià Puigserver el maig del 2009. Carles Santos, llavors artista resident d'aquest teatre, mostrava la seva faceta de pianista i compositor acompanyat de l'orquestra bcn216, dirigida per Xavier Piquer. Deu anys després, amb Piturrino fa de músic homenatgen el mestre amb la mateixa formació, ara sota la direcció musical de Francesc Prat i amb Jordi Masó al piano."Estrenem el cicle amb la menys teatral de les obres del Santos", diu David Albet, que n'és coordinador: "Piturrino fa de músic és un Santos sense Santos, i és l'única peça seva prou autònoma i fixada perquè tingui sentit recuperar-la sense ell". El concert, que és una reposició fidedigna de l'original, serà el divendres 3 i el dissabte 4 de gener a les 20:00.Creació, direcció i música original: Carles Santos.Direcció musical: Francesc Prat.Intèrprets:Piano: Jordi Masó.Orquestra de cambra: bcn216. Violí I: Cati Reus, violí II: Maria Roca, viola: Mariona Oliu, violoncel: Daniel Claret, trompa: Marc Anguera, trompeta: Raúl Calvo, trombó: Gabi Mateu, bombarda: Paco Palasí, tuba: Juanba Doménech, percussió I: Miquel Vich i percussió II: Núria Andorrà.Durada: una hora sense pausa.* Les dades que ens faciliten els participants seran incorporades a la base de dades de Catorze amb la finalitat d'enviar-los per correu electrònic el nostre butlletí setmanal.