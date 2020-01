El treball en curs de Posenenske

Vistes de l'exposició «Charlotte Posenenske: Work in Progress» Foto: Miquel Coll



perquè vull fer elements combinables entre si dins d'un sistema.»



«Faig sèries perquè no vull fer peces úniques per a individus, perquè vull fer elements combinables entre si dins d'un sistema.»
Manifest (fragment), Charlotte Posenenske

Vistes de l'exposició «Charlotte Posenenske: Work in Progress»

Work in Progress

Aquest 2019, i fins al 8 de març de 2020, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona ha acollit la primera gran mostra monogràfica a l'Estat espanyol dedicada a l'artista alemanya Charlotte Posenenske (Wiesbaden, 1930 – Frankfurt 1985). Posenenske va estudiar a l'Acadèmia Estatal de Belles Arts de Stuttgart amb Willi Baumeister, que la va introduir en el moviment modern i el constructivisme soviètic, i la seva obra s'emmarca dins el minimalisme i el conceptualisme, però també en la performance i l'art participatiu, i utilitza materials de construcció, la repetició seriada i la fabricació industrial. Convençuda que l'art s'havia de deslligar de l'artista i obrir-se als altres, Posenenske volia que les seves obres fossin replicables. És per això que no les restringia a una edició limitada i que les venia al preu de cost del material que havia utilitzat.Malgrat la intensa activitat expositiva que va mantenir fins que va abandonar el món de l'art decebuda i va centrar la seva dedicació en la sociologia, la influència de Charlotte Posenenske dins el minimalisme i el conceptualisme continua sent poc coneguda. Amb l'exposició monogràfica Charlotte Posenenske: Work in Progress , el Macba es proposa reconèixer l'aportació d'aquesta artista, cosa que s'inscriu en la seva voluntat d'oferir el contrarelat de diverses dones creadores actives durant les dècades dels 60 i 70.A més d'acollir la seva obra, el Macba edita en castellà el catàleg de l'exposició, Work in Progress , una publicació que pretén recuperar l'important llegat de Posenenske per a les futures generacions d'artistes, historiadors i públic en general, i que inclou reproduccions i fotografies de les seves escultures modulars, murals i pintures, que serveixen per il·lustrar els textos assagístics que diversos experts, com la conservadora del Kunstsmmalung Nordrhein Westfalen Museum de Düsseldorf Isabelle Malz o l'historiador de l'art Daniel Spaulding, han dedicat a la seva obra.Assajos de Matilde Guidelli-Guidi i Liz Hirsch, Alexis Lowry, Isabelle Malz, Rita McBride, Jessica Morgan, Charlotte Posenenske, Daniel Spaulding i Catherine Wood.Edició a càrrec de Jessica Morgan i Alexis Lowry.Preu: 38€Podeu consultar-ne la fitxa completa aquí