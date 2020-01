Els retrats de Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas

Ramon Casas i Carbó va néixer el 4 de gener de 1866 a Barcelona, i hi va morir el 29 de febrer de 1932. Cartellista, pintor i dibuixant, va ser un dels impulsors del modernisme català i de la renovació de la pintura a finals del segle XIX i va ser reconegut especialment pels seus retrats de membres de la burgesia catalana i dels ambients bohemis parisencs. Fem un passeig cronològic per 14 de les seves pintures.Retrat de les senyoretes N.N., 1890.Montmartre, 1890-1891.Aire lliure, 1890-1891.Interior a l'aire lliure, 1892.Madeleine o L'absenta, o Au moulin de la Galette, 1892.Il faudra me passer sur le corps!, 1893.Abans del bany, 1894.El garrot vil, 1894.Sortida de la processó del Corpus de l'església de Santa Maria, 1896-1898.Jove decadent, 1899.La càrrega, 1899-1900.Ramon Casas i Pere Romeu en un automòbil, 1901.La Sargantain, 1907.Autoretrat, 1908.