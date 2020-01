Tu vuò fà l'americano

El sextet Carosone al Carnegie Hall el 6 de gener de 1958. Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons

Renato Carosone, pseudònim de Renato Carusone, va néixer a Nàpols el 3 de gener de 1920 i va morir a Roma el 20 de maig de 2001. Va ser un cantant, pianista i compositor italià de gran fama a la segona meitat del segle XX, època en que va portar la seva actualització de la cançó napolitana a grans escenaris del món. El recordem escoltant una de les seves cançons més conegudes i versionades.Puorte o cazone cu 'nu stemma arreto'na cuppulella cu 'a visiera alzata.Passe scampanianno pe' Tuletocamme a 'nu guappo pe' te fa guardà!Tu vuò fa l' americano!mmericano! mmericanosiente a me, chi t' o ffa fa?tu vuoi vivere alla modama se bevi whisky and sodapo' te sente 'e disturbà.Tu abballe 'o roccoroltu giochi al basebal 'ma 'e solde pe' Camelchi te li dà? ...La borsetta di mammà!Tu vuò fa l' americanommericano! mmericano!ma si nato in Italy!siente a mmenon ce sta' niente a ffao kay, napolitan!Tu vuò fa l' american!Tu vuò fa l' american!Tu vuò fa l' american!Tu vuò fa l' american!ma si nato in Italy!siente a mmenon ce sta' niente a ffao kay, napolitan!Tu vuò fa l' american!Tu vuò fa l' american!Whisky and soda and rock'n'roll,whisky and soda and rock'n'roll.Tu vuò fa l' american!Tu vuò fa l' american!