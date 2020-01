Estimat

Rosselló

si podies

venir,

amb la barca

del temps,

amb el vent

de llevant,

a l'Alguer,

i senties

amb mi

com és viu

i arrelat,

i tan clar,

aquest nostre

parlar

català

de l'Alguer,

com et diu

el teu nom

i somriu

la ciutat

de l'Alguer,

allunyat

amic meu

que ara ets

als xiprers,

a l'indret

on comencen

a obrir

el record

i el veler

el camí

que et va ser

sempre car,

el camí

de la mar





de l'Alguer.

Foto: Basilievich

Arran del viatge que va fer Salvador Espriu a l'Alguer l'any 1959, va dedicar el poema Per a una «suite» algueresa a Bartomeu Rosselló-Pòrcel (3 d'agost del 1913, Palma - 5 de gener del 1938, El Brull), amb qui tenia una estreta relació. El llegim i l'escoltem recitat per Sílvia Bel i interpretat per Marina Rossell.