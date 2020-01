Qui no ha passat mai una estona muntant castells, vehicles o qualsevol cosa imaginable amb peces de Lego? Els jocs de construcció són de les joguines més populars del món i Brick Bros Productions van una mica més enllà del joc tradicional i, a través de la tècnica de l'stop-motion, peces de Lego i molta paciència, creen animacions plenes de detalls –una goteta de cola, marques de llapis– com aquesta.En aquest vídeo veiem com es va fer l'animació.