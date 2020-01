Coberta de «L'accident, la interrupció, la revelació», segon disc de Pearson.

És un tall, és la llum del sol de l'hivern.Un incendi, un fals moviment etern.Quan et parlo de l'accident.Quan et parlo de l'accident.És un instant, un cop fort que et trenca les dents,contingència que et glaça els sentiments.Què hi ha després de l'accident?Què hi ha després de l'accident?Com una allau, una pedra, un temporal,comença el terratrèmol, un gir inesperat.Què hi ha després de l'accident?Què hi ha després de l'accident?Què hi ha després de l'accident?Què hi ha després de l'accident?Perquè està tot tan quiet?