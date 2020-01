Un buen día

Foto: Facebook Los Planetas

Me he despertado casi a las diezy me he quedado en la camamás de tres cuartos de horay ha merecido la pena.Ha entrado el sol por la ventanay han brillado en el airealgunas motas de polvo.He salido a la ventanay hacía una estupenda mañana.He bajado al bar para desayunary he leído en el Marcaque se ha lesionado el niñatoy no me he acordado de tihasta pasado un buen rato.Luego han venido estos por aquíy nos hemos bajadoa tomarnos unas cañasy me he reído con ellos.He estado durmiendo hasta las seisy después he leídounos tebeos de Spidermanque casi no recordabay he salido de la cama.He puesto la tele y había un partidoy Mendieta ha marcado un golrealmente increíbley me he puesto tristeel momento justo antes de irme.Había quedado de nuevo a las diezy he bajado en la motohacia los bares de siempredonde quedaba contigoy no hacía nada de frío.He estado con Erik hasta las seisy nos hemos metidocuatro millones de rayasy no he vuelto a pensar en tihasta que he llegado a casa.Y ya no he podido dormircomo siempre me pasa.