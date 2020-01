Explicat com un conte cantat, l'animació de Pixar Boundin', dirigida per Bud Luckey, és la història d'una ovella que, ballant aquí i allà, encomana alegria on va. Un dia l'esquilen i perd la confiança, els altres se'n riuen i es va empetitint. Aquest vídeo és una bona oportunitat per ensenyar als petits (i als no tan petits) unes quantes coses de la vida.