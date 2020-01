Salto o no salto?

Què són deu metres? Pensant-hi no sembla una distància massa gran. Però, i si és una altura? Quines pors i dubtes s'activen davant d'un salt de deu metres? Els realitzadors Axel Danielson i Maximilien Van Aertryck van fer-se aquesta pregunta i van voler retratar el comportament humà davant les dificultats i les decisions. Van contactar amb voluntaris a través d'un anunci i els van proposar pujar a un trampolí de deu metres d'altura i llançar-se a la piscina. D'aquí va néixer el curtmetratge documental Hopptornet (La torre de deu metres), un retrat sobre les pors humanes i com vèncer-les (o no).