Y además es imposible

Foto: Facebook Los Planetas

Dí la verdad,lo que necesito que me des no me lo vas a dar.Dímelo ya,para qué voy a esperar a lo que nunca va a llegar.Mi alma solo para ti,es lo que tú sueles decir.¿Por qué entonces me siento solo cuando estás aquí?Dime de quien es el trozo de tu corazón que no puedo tener.Dime porqué por más que lo estuve intentando nunca lo encontré.Lo tengo escondido en el marpara que no puedas llegar,para que te ahogues cansado de tanto nadar.No voy a ir,lo que tú me pides nadie se lo puede permitir.No voy a ir,me voy a quedar en casa acordándome de ti.Si tú no te quieres venirpues mucho peor para ti.Seguro que alguien entrega su vida por mí.Si tú no me quieres tampoco te quiero yo a ti.