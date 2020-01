Joan Garriga Foto: ACN

Aquesta nit no puc dormir,la lluna se m'ha ficat dins.L'aire pesa, fa suar el pit,l'aire crema de desig.Aquesta nit no puc dormir,tinc la lluna voltant-me per dins.L'aire va ple de tu,tot crema i dormir no puc.Ara la nit és dia,la matinada no arriba.Què faig amb la lluna plenaque em crema per dintre?Ara la nit és dia,la matinada no arriba.Què faig amb la lluna plenaque em crema per dintre?Aquesta nit he de cantarcom fa el llop, l'òliba o fa el gat. (Aú)Faig volar el cant de niti el faré aterrar al matí.Aquesta nit t'he de cantarque em crema, que ha de respirar.L'aire crema per dins,mentre dorms jo confesso delit.Ara la nit és dia,la matinada no arriba.Què faig amb la lluna plenaque em crema per dintre?(Ale, mariachi)Ara la nit és dia,la matinada no arriba.Què faig amb la lluna plenaque em crema per dintre?Ara la nit és dia,la matinada no arriba.Què faig amb la lluna plenaque em crema per dintre?