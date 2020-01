Foto: Instagram Suu

Eres un temazo és una de les cançons del nou disc de Suu, Ventura, que ha estat produït per Carlos Sadness.No puedo escribirte una canción,ya no tengo imaginación,desde que existes la he perdido.Si buscaras en mi corazónentenderías la razón,por ti mi musa se ha escondido.¿Qué quieres que diga?¿Qué quieres que escriba?Si cada vez que yo te miro,no sé que decir.Eres un temazo,tú, tú, tú eres un temazo.Tú solita lo revientassiempre en cualquier discoteca.Eres un temazo,tú, tú, tú eres un temazo.Te lo montas como quieras,pero a mí siempre me suenas bien.A mí siempre me suenas bien.A mí siempre me suenas bien.Solamente te quiero bailar,en mi cabeza no te paro de escuchar,hace dos días que no duermo.Mírate al espejo y lo verás,eres la reina del lugar,si tú te vas me voy contigo.¿Qué quieres que diga?¿Qué quieres que escriba?Si cada vez que yo te mirono sé que decir.Eres un temazo,tú, tú, tú eres un temazo.Tú solita lo revientassiempre en cualquier discoteca.Eres un temazo,tú, tú, tú eres un temazo.Te lo montas como quieras,pero a mí siempre me suenas bien.​Eres un temazo,eres un temazo,eres un temazo,a mí siempre me suenas bien.Eres un temazo,tú, tú, tú eres un temazo.Tú solita lo revientassiempre en cualquier discoteca.Eres un temazo,tú, tú, tú eres un temazo.Te lo montas como quieras,pero a mí siempre me suenas bien.Bien, bien, bien,a mí siempre me suenas bien.