Adoptar un grill

L'amistat entre dos nens de tot just un any és el que ens va connectar. La Noemí és una il·lustradora consagrada i la Marta és periodista, però pinta de fa molts anys. Entre canvis de bolquer, càlculs d'hores de son, xerrades fractals sobre introducció d'aliments, mocs, rutines alterades i "espera que em crida", "espera que m'ajupo", "ai, que cau", "portes tovalloletes?", i "vinga, avui aquest cafè amb croissant enmig de tota aquesta alienació (passatgera)" se'ns va acudir unir sobre paper els nostres dos temes preferits, infants i animals, i a veure què passava.Unim els delicats nens dibuixats amb grafit de la Noe amb els animals pintats a tot color de la Marta. Natura i infància contrastada, contraposada però fusionada alhora, comunicant-se en una única veu, convivint en un mateix univers. El resultat d'aquest procés són obres de petit format en les quals posem tendresa i humor i tota la nostra cura. Peces pensades per donar calidesa a un dormitori infantil, a un menjador o a una sala de jocs. Companyia poètica.Vam voler posar un nom a l'«experiment» i vam buscar-ne un on hi cabés tot això. Ens va venir al cap aquesta imatge: es fa de nit, és estiu i del silenci emergeix el cant d'un grill. Aquest petit i enèrgic insecte ens fa pensar en la natura, el cel estrellat, contes i riures. El vam adoptar per al nostre projecte de llapis i pinzells, Grillo en casa , i aquí segueix, acompanyant-nos mentre el veiem créixer com una criatura més.