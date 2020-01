Descobrir els museus per dins

Museu de Ciències Naturals Foto: Robert Ramos

Catorze recomana la quarta edició de la jornada In Museu , que tindrà lloc el dissabte 1 de febrer de 2020 a catorze museus de la ciutat de Barcelona.Com funcionen els museus? Com treballen els professionals que en tenen cura? L'In Museu ofereix la possibilitat de conèixer la cara oculta dels museus en una jornada en què guies especialitzats, conservadors, restauradors i arxivers descobriran als visitants els espais habitualment restringits al públic i com és el dia a dia d'aquestes plataformes de difusió de la cultura i la conservació del nostre patrimoni.Formen part de l'In Museu el Castell de Montjuïc, El Born Centre de Cultura i Memòria, la Fundació Miró, el Macba, el MUHBA i el seu centre de col·leccions, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu de la Música, el Museu del Disseny, les seus de Montcada i el Parc de Montjuïc del Museu Etnològic i de Cultures del Món, el Museu Frederic Marès, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Participar en aquesta jornada té un cost de 2 € i les places són limitades. Cal inscriure-s'hi prèviament a través d' aquest enllaç o presencialment a les oficines de Tiquet Rambles (la Rambla, 99).la jornada In Museu a catorze museus de la ciutat de Barcelona.dissabte 1 de febrer de 2020.