Santi Sans caracteritzat com a Tina Turner en una imitació al programa Filiprim.

L'actor, humorista i cantant Santi Sans va néixer a Barcelona el juliol de 1933 i va morir a Mataró el 22 de gener de 2020. Especialment conegut per la seva participació en programes com Filiprim i Tres i l'astròleg, Sans va participar durant la seva carrera en obres teatrals, espectacles humorístics i una vintena de pel·lícules. L'any 1967 va enregistrar el disc Santi Sans a la Cova del Drac, on versionava cançons pop i jazz de l'època adaptades al català per Josep Maria Espinàs. El recordem escoltant-lo.