Que ya lleva mi niño preso más de cuatrocientos días.Le tenía abraza’o en la cama cuando llegó la policía.Ni un beso pude darle de despedida y eso me arde.Juro que, juro que, juro que, juro queel tiempo que estés tú adentro yo te esperaré,el tiempo que estés tú adentro yo te esperaré.Juro que, juro que, juro que, juro queel tiempo que estés tú adentro yo te esperaré,el tiempo que estés tú adentro yo te esperaré.Y en una carta le digo:el primer día de permisolo vas a pasar conmigo.Bolso Gucci, diamante y marfil,bolso Gucci, diamante y marfil,que yo lo empeño todo, que todito lo empeñopa’ poderte sacar de ahí.Que yo lo empeño todo, que todito lo empeñopa’ poderte sacar de ahí.Que si no sales tú, entro yo,Que si no sales tú, entro yo.Atraco un banco esta nochey que me lleven pa’ prisión,y que me lleven pa’ prisión,ay, que me lleven pa’ prisión.Juro que, juro que, juro que, juro queel tiempo que estés tú adentro yo te esperaré,el tiempo que estés tú adentro yo te esperaré.Juro que, juro que, juro que, juro queel tiempo que estés tú adentro yo te esperaré,el tiempo que estés tú adentro yo te esperaré.Juro que, juro que, juro que, juro queel tiempo que estés tú adentro yo te esperaré,el tiempo que estés tú adentro yo te esperaré.