Foto: Nuria Roig

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a detectar la literatura que hi ha a les nostres vides. Escoltar la nostra veu interior i fer-la entenedora als altres, dominar les eines per construir un relat sorgit d'una vivència i agafar prou distanciament per convertir un record en relat. Es tracta de ser capaços de protagonitzar els nostres textos, de passar de la disfressa al despullament literari, de descobrir l'escrit que portem a dins. Us animeu a fer aquest viatge interior?Hores de curs: 15 hores, repartides en cinc sessions de tres hores cadascuna.Dies: els dilluns 24 de febrer i el 2, 9, 16 i 23 de març del 2020.Horari: de 18:00 a 21:00.Espai: Gràcia, Barcelona.Preu: 210 Euros.1. Envia'ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:El títol del curs: "Les claus per convertir la pròpia vida en ficció".Nom i cognoms complets.Número de DNI.Telèfon de contacte.Currículum breu.2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.És periodista literària, professora d'escriptura i fa diverses col·laboracions. Als 27 anys va publicar la primera novela, El dit de l'àngel, una ficció realista i estripada sobre els seus avantpassats protestants. Després va venir Mirada, una novel·la en contra de la dictadura de la imatge i, quatre anys més tard, Tota la vida, biografia descaradament novel·lada del pintor C.D. Friedrich. La següent novel·la, Pura Sang, està ambientada a Menorca i Barcelona, i és la història d'una dona que lluita per no tenir por de res. L'última novel·la que ha publicat ésFacebook: Ada Castells Twitter: @AdaCastells Instagram: Ada Castells Ferrer