Foto: Facebook Rosalía

Ese cristalito rotoyo sentí cómo crujía,antes de caerse al sueloya sabía que se rompía. (¡uh!)Está parpadeandola luz del descansillo.Una voz en la escaleraalguien cruzando el pasillo.Malamente, (eso es) (así sí)malamente, (tra, tra)mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. (mira)Malamente, (toma que toma)malamente, (eso es) (¡'illo!)malamente,mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal,malamente. (¡uh!)Se ha puesto la noche rara,han salí'o luna y estrellas,Me lo dijo esa gitana: (¿qué?)mejor no salir a verla. (no)Sueño que estoy andandopor un puente y que la acera, (mira, mira, mira, mira)cuanto más quiero cruzarlo, (¡va!)más se mueve y tambalea..Malamente, (eso es) (así sí)malamente, (tra, tra)mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. (mira)Malamente, (toma que toma) ('amonó)malamente, (eso es) (¡'illo!)malamente,mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal,malamente.Aunque no esté bonitala noche, ¡Undivé!,voy a salir pa' la calle.En la manita los aros brillando,en mi piel los coralesme proteja y me salveme ilumine y me guarde.Y por delanteno voy a perder ni un minuto en volver a pensarte.Malamente, (eso es) (así sí)malamente, (tra, tra)mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. (mira)Malamente, (toma que toma)malamente, (eso es) (¡'illo!)malamente,mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, (¡'illo!)Malamente, (Toma que toma)malamente, (¡'illo!)malamente, (tra, tra)mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ('amonó)malamente. (Toma que toma) ('amonó)Malamente, (eso es)¡'illo!Malamente,mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal,malamente.