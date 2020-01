Rosalía, en directe als Grammy

Rosalía, amb el Grammy Foto: ACN

"Vull dir que us estimo molt i que moltes gràcies, perquè sense vosaltres no hauria pogut arribar fins aquí". Rosalía ha sigut guardonada amb el premi Grammy al millor disc llatí de rock, urbà o alternatiu per El mal querer. A més, la catalana ha sigut una de les artistes convidades a actuar durant l'entrega de premis, on ha interpretat dues de les seves cançons: Juro que , que va publicar fa només uns dies, i Malamente , el primer senzill del disc premiat.El moment en què Rosalía agraeix el premi.