Animal salvatge

Foto: Facebook Sanjosex

Et miro i no sé què ets,potser un animal salvatgeque t'estires al meu llitnomés per poder mostrar-te.Et miro i no sé què ets, no,un misteri que em reclama.Una vida en endavant, sí,una terra solitària.A les ombres de la nit,un paisatge m'acompanya.Jo m'estiro al seu costatesperant la matinada.Et miro i no sé què ets, no,una vida deslligada.Quan t'aixeques al matí, sí,ja comences a esverar-te.I ara prou.I et pregunto què haig de fer,però si jo ja ho feia.I et demano què haig de dir,però si jo ja ho deia.I et demano com s'hi va,jo ja ho sabia.Cada cop et miro més.Cada cop et miro més.Et miro i no sé què ets,potser un animal salvatgeque t'estires al meu llitnomés per poder mostrar-te.Et miro i no sé què ets, no,un misteri que em reclama.Una vida en endavant, sí,una terra solitària.I et pregunto què haig de fer,però si jo ja ho feia.I m'expliques què haig de dir,però si jo ja ho deia.I et demano com s'hi va,jo ja ho sabia.Cada cop et miro més.I et pregunto què haig de fer,però si jo ja ho feia.I et demano què haig de dir,però si jo ja ho deia.I m'expliques com s'hi va,jo ja ho sabia.Cada cop et miro més...