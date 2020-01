La cultura aterra als barris

Imatge promocional de la Companyia José Manuel Álvarez, que participa al Barcelona Districte Cultural

Catorze recomana el Barcelona Districte Cultural , el circuit d'espectacles i creació de projectes artístics comunitaris impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona que, durant els mesos de febrer, març i abril, es pot gaudir gratuïtament en diversos equipaments culturals de la ciutat de Barcelona.El Barcelona Districte Cultural busca tant apropar la cultura als ciutadans com els ciutadans a la cultura per convertir-los en agents culturals actius. Com? A través del teatre, la música, la dansa, el circ i l'audiovisual en un amplíssim ventall de fins a 150 funcions per a tots els gustos i edats que podeu consultar a la programació . Hi participen, entre molts d'altres, el músic Marc Parrot, el col·lectiu LaboratoriA i la companyia de dansa Laia Santanach, i s'hi podran veure documentals com PJ Harvey. A Dog Called Money.a diversos equipaments culturals de la ciutat de Barcelona.durant els mesos de febrer, març i abril de 2020.