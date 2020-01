"No hi ha vida que no hagi estat immortal, ni que sigui un sol moment", va dir Wisława Szymborska. L'escriptora va néixer a Kórnik (Polònia) el 2 de juliol del 1923 i va morir l'1 de febrer del 2012 a Cracòvia. El 1996 va guanyar el Nobel de Literatura per una "poesia que, amb irònica precisió, permet il·luminar la realitat humana". Els seus poemes es meravellen davant de la vida i dels molts aspectes del món, amb una mirada atenta a les petites coses i als dolors de l'existència. La seva llengua és senzilla i precisa, necessària. La recordem amb el poema És una gran sort del llibre Vista amb un gra de sorra: antologia poètica (Columna, 1997). La traducció és de Josep Maria de Sagarra i Àngel.

Foto: Craig Sunter

És una gran sortno saber del certen quin món es viu.Caldriahaver existit molt abans,sens dubte molt mésque no existeix ell.Haver conegut altres monssi més no per comparar.Erigir-se per damunt del cos,que no sap fer res mésque limitari crear dificultats.Per al bé de les observacions,de la claredat de la imatgei de les conclusions definitives,caldria transcendir el tempsen què giravolta tot plegat.Des d'aquesta perspectiva,ja us podeu acomiadarels detalls i les anècdotes:El còmput dels dies de la setmanahauria de semblaruna activitat forassenyada,Llençar una carta a la bústiauna ximpleria de l’edat juvenil,Un rètol de 'No trepitgeu la gespa'l'obra d'un foll.