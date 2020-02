Santa Eulàlia pren Barcelona

Foto: Ajuntament Barcelona

Catorze recomana les activitats i celebracions de les Festes de Santa Eulàlia , que es podran gaudir els dies 7, 8, 9 i 12 de febrer en diversos espais de la ciutat.Santa Eulàlia és la festa major d'hivern de Barcelona i una gran celebració de la cultura popular d'arrel tradicional. Castellers, gegants i gegantons, cercavila, dracs i diables... Durant els quatre dies en què la ciutat estarà de festa s'hi podran visitar exposicions com la del bestiari festiu i fantàstic, i accedir gratuïtament a una bona colla d'equipaments culturals en unes jornades especials de portes obertes . A més, com ja és tradició, la Lali Jove , organitzada per associacions i entitats joves de la ciutat, programa activitats, tallers i omple de música el Moll de la Fusta amb les actuacions de Karamba, Angangas, Rebeliom Inframundo, Pony Pisador i RedFall Haze. Podeu consultar la programació completa de les Festes de Santa Eulàlia en aquest enllaç a diversos espais de Barcelona.els dies 7, 8, 9 i 12 de febrer de 2020.