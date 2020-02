Foto: Mas Llagostera

Mas Llagostera

Catorze recomana la Calçotada teatral que es farà el diumenge 9 de febrer a les 12:30 a Mas Llagostera (la Bisbal del Penedès) amb el sommelier i actor Fermí Fernàndez. S'oferirà un tast de vins del celler vendrellenc Jané Ventura (col·laborador de la nostra secció de converses La ventura de viure ), una calçotada i una brasa entre vinyes, i tallers infantils per als més petits. El preu d'aquesta experiència gastronòmica, que es farà al cor del Penedès amb productes de quilòmetre zero, és de 49 euros per als adults, i de 18 per als nens. Podeu reservar la vostra plaça escrivint un mail a [email protected] o trucant al telèfon 635 55 69 55.Les masies van ser peces claus en la vida del camp català. Mas Llagostera és un punt de gran importància en l'activitat agrària de la Bisbal del Penedès des d'abans del segle XVII. Al voltant de la masia no només s'articulava la vida de la família que hi vivia, sinó la de tots els que hi tenien feines relacionades. El que ara són habitacions i banys confortables en altres temps van ser estables, graners i habitacions comunes per les èpoques de gran afluència de treballadors.Calçotada teatral.Carretera T240, km 0,5, la Bisbal del Penedès.el diumenge 9 de febrer a les 12:30.