Saudades de Palmira Puig i Marcel Giró

Els fotògrafs Palmira Puig-Giró (Tàrrega, 1912 - Barcelona, 1978) i Marcel Giró (Badalona, 1913 - Mira-sol, 2011) van formar un tàndem artístic que funcionava molt més enllà de la col·laboració en els projectes del seu estudi: compartien càmera, però també vida. El matrimoni Puig-Giró o Giró-Puig es va establir a São Paulo, on el 1953 van obrir el seu estudi fotogràfic: l'Estúdio Giró, un espai que es convertiria en un dels més importants del Brasil pel que fa a la fotografia publicitària.La Fundació Vila Casas reuneix prop de setanta de les fotografies del tàndem artístic a l'exposició Saudades de São Paulo , dirigida per Glòria Bosch i comissariada per Rocío Santa Cruz, que es pot visitar al Palau Solterra de Torroella de Montgrí fins al 3 de maig de 2020. En fem un tast a través d'aquestes 14 fotografies.Sense títol, Palmira Puig, c.1950.Fotografia. Reprint. Impressió amb 12 tintes pigmentades sobre paper Baryta, 30 x 40 cm.Vendedora de flores, Palmira Puig, 1950.Fotografia. Reprint. Impressió amb 12 tintes pigmentades sobre paper Baryta, 40 x 30 cm.Sense títol, Palmira Puig, c.1950.Fotografia. Reprint. Impressió amb 12 tintes pigmentades sobre paper Baryta, 30 x 40 cm.Estudo, Palmira Puig, c.1950.Fotografia. Reprint. Impressió amb 12 tintes pigmentades sobre paper Hahnnemühle, 40 x 30 cm.Enchente, Palmira Puig, c.1950.Fotografia. Reprint. Impressió amb 12 tintes pigmentades sobre paper Baryta, 40 x 30 cm.Sense títol (Marcel Giró), Palmira Puig, c.1950.Fotografia. Vintage. Gelatina de plata sobre paper, 40 x 30 cm.Sense títol (Palmira Puig), Marcel Giró, c.1950.Fotografia. Vintage. Gelatina de plata sobre paper, 40 x 30 cm.Sense títol, Marcel Giró, c.1950/2014.Fotografia. Reprint. Tintes pigmentades sobre paper HP Matte-Litho-realistic, 30 x 30 cm.Sense títol, Marcel Giró, c.1950/2014.Fotografia. Reprint. Tintes pigmentades sobre paper HP Matte-Litho-realistic, 32,1 x 30 cm.Folha, Marcel Giró, c.1956/2014.Fotografia. Reprint. Tintes pigmentades sobre paper HP Matte-Litho-realistic, 30 x 35,3 cm.Sense títol, Marcel Giró, c.1950/2014.Fotografia.Reprint. Tintes pigmentades sobre paper HP Matte-Litho-realistic, 40 x 30 cm.Sense títol, Marcel Giró, c.1960.Vintage. Gelatina de plata sobre paper, 40 x 28,2 cm.Sense títol, Marcel Giró, c.1950/2014.Fotografia. Reprint. Tintes pigmentades sobre paper HP Matte-Litho-realistic, 43 x 30 cm.Sense títol (Autoretrat Palmira Puig i Marcel Giró), Marcel Giró, c.1951.Fotografia. Vintage. Gelatina de plata sobre paper, 13,5 x 24 cm.