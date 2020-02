Reflexions pel bé comú

John Carlin, que inaugurarà el cicle de conferències «Reflexions a l'Escola»

Són temps convulsos, d'incertesa i d'imprevisibilitat i, en temps accelerats, s'imposa reflexió. La Fundació Collserola dedica la desena edició del seu cicle de conferències Són temps convulsos, d'incertesa i d'imprevisibilitat i, en temps accelerats, s'imposa reflexió. La Fundació Collserola dedica la desena edició del seu cicle de conferències Reflexions a l'escola al concepte de "bé comú", un objectiu i construcció col·lectius inherents a la vida en societat a partir dels drets, el benestar, l'educació, la llibertat i la responsabilitat.

L'antropòloga i educadora social Yayo Herrero Foto: Carme Ripollès

L'activista social, periodista i exdiputat David Fernàndez. Foto: Jordi Borràs

La periodista Neus Tomàs.

En paraules de David Sierra, director de la Fundació Collserola: "L'educació, i l'escola com a institució, han de ser espais on es faci valer l’esperit crític i creatiu que ens allunya del pensament únic, incompatible amb la cultura. És en aquest sentit que s'organitzen aquestes conferències, per obrir un espai de diàleg dins de l'aula, que convida a participar a la comunitat educativa."En aquesta nova edició de les Reflexions a l'escola, se situarà aquesta idea al centre per abordar-la des de diferents perspectives i sensibilitats en quatre conferències gratuïtes (us hi podeu inscriure aquí ) moderades per la periodista cultural i cap de redacció de Núvol Clàudia Rius:Dilluns 10 de febrer a les 19 h a l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.L'escriptor, periodista i realitzador de documentals se centra en el poder conciliador del futbol, un esport de masses que, més enllà del seu aspecte competitiu, contribueix a la cohesió social com demostren els casos de Ruanda, on, després del genocidi, hutus i tutsis van unir-se al voltant del futbol o el d'israelians i palestins units en la celebració dels gols de Leo Messi.Dimecres 19 de febrer a les 19 h a l'Escola Avenç.En plena crisi de civilització, en què l'economia, la cultura i la política hegemòniques resulten contràries a la vida, l'antropòloga i educadora social Yayo Herrero proposa deconstruir els mites i creences en què es recolza la cultura occidental, un pas previ a reorientar accions i pràctiques per situar la vida, vulnerable i finita, com una prioritat.Dilluns 9 de març a les 19 h a l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia.L'activista social, periodista i exdiputat David Fernàndez se serveix d'una metàfora, un aeroport, que encarna l'individualisme, el consumisme, l'estandardització i la seguretat de la societat que hem construït, per parlar sobre la llibertat.Dilluns 16 de març a les 19 h a l'Escola Ramon Fuster.El mal periodisme és rentable, fàcil, i pot arribar a ser molt perillós. En temps de desinformació i notícies falses cal que periodistes i ciutadans siguin responsables. Neus Tomàs, periodista i directora adjunta d'eldiario.es enfocarà el "bé comú" a partir del dret a la informació i també dels deures que comporta.Els dilluns 10 de febrer i 9 i 16 de març i el dimecres 19 de febrer als centres de la Fundació Collserola.