La cervesa torrada

Foto: Estrella Damm

Notes a cereals torrats, aromes suaus de cafè i cacau i el punt just d'amargor. Color ambre amb reflexos vermellosos, brillant i de crema compacta. Així es presenta la Free Damm Torrada , la beguda amb què Estrella Damm amplia la seva gamma de cerveses sense alcohol.Per a l’elaboració d’aquesta nova varietat s'han utilitzat maltes torrades, que s’obtenen mitjançant un procés de torrefacció similar al del torrat del cafè. Tal com es fa amb Free Damm, s'han recuperat les aromes que es perden en eliminar l’alcohol per reincorporar-les a la cervesa, i per obtenir així una cervesa 0,0% torrada amb tots els seus matisos.Aquesta novetat està disponible en hoteleria en format de terç retornable, i en alimentació, en llauna de 33cl.